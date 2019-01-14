В Тюменской области ищут пропавшего без вести Дмитрия Сергиенко

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-14T12:47:14+03:00

Молодой человек ушёл из дома в начале ноября и до сих пор не вернулся

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Голышмановский межрайонный СО СК РФ по Тюменской области устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сергиенко Дмитрия Леонидовича, 22.12.1983 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь с 6 на 7 ноября 2018 Дмитрий ушёл из дома по адресу: Бердюжский район, деревня Старорямова, ул. Советская, д 20 и до настоящего времени так и не вернулся.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы средней длины. Был одет в чёрную вязаную шапку, чёрную куртку с надписью на спине «Сургут-Нефтегаз», синие джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Сергиенко, просят обратиться в Голышмановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по адресу: 627303, р.п. Голышманово, ул. Советская, д. 40 или по телефонам: 8(34546)2-97-02) или 02.