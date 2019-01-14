Житель Ялуторовска, убивший пасынка из-за телевизора, отправится под суд

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-14T12:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Ялуторовский межрайонный СО СУ СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Исетского района. Мужчина подозревается в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь на 6 ноября 2018 в частном доме, который находится в д. Лобанова Исетского района, обнаружено тело 34-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. По подозрению в преступлении задержали 45-летнего отчима погибшего.

Следствие выяснило, что в гости к подозреваемому и его пасынку пришёл знакомый, чтобы выпить спиртные напитки. Вскоре между хозяевами дома произошёл конфликт: мужчины ругались, выбирая, какой смотреть телеканал. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанёс ему около 12 ударов по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Во время предварительного следствия обвиняемый по решению суда находился под стражейц. Дело направлено прокурора, чтобы тот решил вопрос об утверждении обвинительного заключения.