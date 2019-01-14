Жительницу Ялуторовска лже-экстрасенс несколько месяцев лечил по телефону

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-14T12:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Ялуторовска лже-экстрасенс обманул на сумму более 138 тысяч рублей. Женщина несколько месяцев общалась с ним в надежде поправить здоровье.

Аферист позвонил горожанке сам и предложил свои услуги. Ялуторовчанка согласилась и послушно выполняла все его задания, после чего каждый месяц переводила крупные суммы на счет в банке. Но не увидев результатов, женщина осознала, что попалась на уловку мошенников. За помощью она обратилась в полицию.

По данному факту фозбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.

Стражи порядка убедительно просят горожан быть бдительными. Все схемы злоумышленников сводятся к тому, чтобы выманить у доверчивых людей деньги. Не доверяйте тем, кто представляется по телефону целителями, сотрудниками органов внутренних дел, банковских учреждений либо других служб, если в своем разговоре они просят вас перевести деньги, сообщить им данные вашей банковской карты.