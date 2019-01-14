Тюменка в бане отомстила своему знакомому

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-14T12:01:47+03:00

Она обиделась на то, что он не давал ей свой гаджет

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Жительница Тюмени в бане пырнула ножом в живот своего знакомого. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков, когда горожанка пригласила себе в гости двух мужчин.

В ходе посиделки женщина взяла телефон одного из гостей и стала слушать музыку. Владельца гаджета это возмутило. Второй мужчина заступился за женщину, но когда неожиданно потух свет, обиженная хозяйка схватила нож и ударила им в живот обидчику.

Мужчине тут же вызвали бригаду скорой помощи и позвонили в полицию. Подозреваемую задержали. Выяснилось, что 38-летняя безработная женщина уже имеет судимость.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.