Сбит ребенок: ГИБДД Тюмени ищет очевидцев аварии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-14T11:25:08+03:00

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В Тюмени ГИБДД ищет очевидцев аварии на пешеходном переходе по улице 50 лет Октября, 39, где был сбит подросток. Авария произошла около 8 часов утра в субботу, 12 января. Водитель скрылся с места ДТП. 15-летний школьник получил ушиб.

Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам 29-14-88, 29-14-99.

В этот же день на ул.Пермякова, 15 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем «Хундай» сбит 17-летний подросток, он получил травму. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Инспекторы за выходные дни привлекли к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов 55 автомобилистов. Водителям рекомендуют зимой заранее тормозить, приближаясь к "зебре", учитывая дорожные условия и величину тормозного пути.

Для профилактии ДТП на пешеходных переходах возле учебных заведений организовано дежурство «Родительских патрулей» вместе с автоинспекторами.