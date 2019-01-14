Тобольская прокуратура завершила проверку инцидента с высадкой из междугородного автобуса ветерана

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-14T11:10:39+03:00

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Тобольская прокуратура завершила проверку сообщений в СМИ о «высадке» из автобуса ветерана труда. Водитель автобуса сообщил пожилой женщине, что не будет останавливаться в ее деревне, так как в его маршруте движения там остановок не предусмотрено.

Женщина была вынуждена выйти в соседней деревне и идти до дома пешком 6 км. После этого пенсионерка заболела.

Инцидент произошел 7 января. На основании билетной ведомости и объяснений водителя пассажирка в селе Созоново села в рейсовый междугородний автобус №555 сообщением «Тюмень-Тобольск», чтобы доехать до деревни Космакова. Водитель ей сообщил, что расписанием не предусмотрена остановка у Космакова. Ближайшая к этой деревне остановка Дубровное. Тем не менее женщина купила льготный билет за 66 рублей по маршруту «Созоново-Дубровное». У Дубровного она вышла из автобуса.

Сама ветеран заявила, что претензий к водителю не имеет.

Из расписания на сайте тюменского автовокзала следует, что из Созоново до Космакова можно доехать на трех автобусах - N№502, 502д и 518.

Согласно ст. 19 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта водитель обязан садить и высаживать пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта.

При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено, подчеркнули в областной прокуратуре.