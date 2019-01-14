СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-14T10:46:45+03:00

Потоп на Ямской в Тюмени: три дома остаются без воды Фото: Анна Горлач

Повреждение на водоводе будет полностью устранено к 22 часам 14 января

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Улицу Ямскую в Тюмени после вчерашнего потопа привели в порядок. Дорожные службы и бригада "Тюмень Водоканала" работала на устранении последствий от аварии всю ночь, чтобы горожане могли без проблем в понедельник отправиться на работу и учебу.

- Большое спасибо дорожникам за оперативность. Сейчас идет уборка оставшейся наледи и мокрого снега с пешеходных зон и дороги. - сообщил "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь "Тюмень Водоканала" Иван Камельских.

Из-за аварии без воды до 22 часов 14 января остаются три многоквартирных дома. Утром к ним был организован подвоз воды.

- Остальные дома удалось переключить на другие ветки, многие жители этого района даже не почувствовали проблем, кроме падения напора, - отметил Иван Камельских.

Он также добавил, что порыв произошел на магистральной чугунной трубе диаметром 400 мм. Она прослужила безаварийно с 2010 года. На этом участке 8 лет не было никаких порывов. Сейчас поврежденный кусок меняют.

Напомним, что авария произошла в 21.35. Водо под большим напором вышла на улицу и стала стремительно заливать дорогу. За несколько минут она разлилась по всей проезжей части, превратившись в реку и затопив, как минимум, два квартала. В 21.50 воду удалось перекрыть и начать ремонтные работы.