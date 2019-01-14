2019-01-14T09:18:52+03:00
Общество

Лед катка в Ишиме украсили картиной с Жар-птицей

Рисовали сказочного персонажа и дети, и взрослые
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
На катке Ишима нарисовали 50-метровую Жар-птицу. Фото Юлии ШестаковойНа катке Ишима нарисовали 50-метровую Жар-птицу. Фото Юлии Шестаковой
Изменить размер текста:

Необычную картину на льду нарисовали в Ишиме на катке стадиона «Центральный». На ней изображена Жар-птица из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Разноцветная картина сделана с эффектом «под стеклом», сообщает «Ишимская правда».

Яркое открытие изображения стало первым в череде празднований, которые посвящены 185-летию популярнейшего произведения Петра Ершова. На мероприятии выступили солисты Образцового художественного коллектива «Робинзон» с песней об Ишиме.

Идея принадлежит Ишимскому музейному комплексу имени П.П. Ершова. Ее поддержали администрации Ишима и Ишимского района, Ишимской школы искусств, коллективы художественной школы, центра дополнительного образования детей, централизованной библиотечной системы, а также объединения «Ишимский городской культурный центр» и другие структуры.

Фото Юлии Шестаковой

Фото Юлии Шестаковой

Нарисовали птицу художники Юрий Изотенко, Рудольф Симанов и Максим Постивой. Раскрашивать ее помогали и взрослые, и дети.

- Картина получилось диаметром до 50 метров. На создание произведения ушло по 90 литров желтой и красной краски, - сообщила пиар-менеджера Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова Юлия Шестакова.

Как отметил председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, найдена и воплощена еще одна хорошая идея коллективного и семейного творчества, которая продемонстрировала гордость за земляка Ершова, а также любовь горожан к знаменитой сказке, которые с энтузиазмом нарисовали символ дальнейшего благоденствия Ишима.

- Теперь на каток горожане будут приходить с еще большей радостью, - отметила директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева. Она поблагодарила участников мероприятия, службы и спонсоров.

В честь юбилея знаменитой сказки в городе пройдут также традиционные региональные конкурсы детского творчества: «Сказочная карусель», «Сказка в ладошках», Международная литературная премия за произведения для детей и юношества и «Безруковский форпост» в селе Ершово и многие другие мероприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ялуторовска, убивший пасынка из-за телевизора, отправится под суд
Жительницу Ялуторовска лже-экстрасенс несколько месяцев лечил по телефону
Тюменка в бане отомстила своему знакомому
Сбит ребенок: ГИБДД Тюмени ищет очевидцев аварии
Тобольская прокуратура завершила проверку инцидента с высадкой из междугородного автобуса ветерана
Потоп на Ямской в Тюмени: три дома остаются без воды
В отделениях Сбербанка собирают биометрические данные для Единой биометрической системы
Правда или фейк: в соцсетях Тюмени появилось фото мужчины-"мамонтенка"
Тюменский ледолаз двумя медалями открыл выступления на Кубке мира
Сильнейшие сноубордисты России устроят в Тюмени «Битву на Туре»
Тюменец выиграл бронзу на Кубке Мира по лыжным гонкам
У тюменского малыша дома взорвался игрушечный робот
Александр Моор поздравил российских биатлонистов с золотыми медалями на Кубке мира в Германии
Погода 14 января в Тюмени: штормовое предупреждение
Потоп на улице Ямской в Тюмени уже начали устранять
Дорога на Доме Обороны в Тюмени превратилась в реку
Космос станет основной темой регионального этапа фестиваля «РобоФест Тюмень-2019»
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
Тюменская областная ассоциация организаторов отдыха поделилась планами на 2019 год
На тюменской ферме за коровами будут следить онлайн
Тюменские аграрии готовятся к посевной
В Тюменской области растёт объём сельскохозяйственного производства
Деревня Паренкина Тюменского района превратилась в «Городом мастеров»
В 2019 году в Тюменской области готовятся к внедрению «реабилитационные центры на дому»
Ишимский музей им. Петра Ершова раскрыл тайны о выставках в 2019 году
Школьники Тюменского района станут участниками областной олимпиады
Тюменская область сохраняет и развивает традиции отечественной психиатрии
Погода в Тюмени 13 января: грядёт потепление