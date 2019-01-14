Лед катка в Ишиме украсили картиной с Жар-птицей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-14T09:18:52+03:00

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Необычную картину на льду нарисовали в Ишиме на катке стадиона «Центральный». На ней изображена Жар-птица из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Разноцветная картина сделана с эффектом «под стеклом», сообщает «Ишимская правда».

Яркое открытие изображения стало первым в череде празднований, которые посвящены 185-летию популярнейшего произведения Петра Ершова. На мероприятии выступили солисты Образцового художественного коллектива «Робинзон» с песней об Ишиме.

Идея принадлежит Ишимскому музейному комплексу имени П.П. Ершова. Ее поддержали администрации Ишима и Ишимского района, Ишимской школы искусств, коллективы художественной школы, центра дополнительного образования детей, централизованной библиотечной системы, а также объединения «Ишимский городской культурный центр» и другие структуры.

Фото Юлии Шестаковой

Нарисовали птицу художники Юрий Изотенко, Рудольф Симанов и Максим Постивой. Раскрашивать ее помогали и взрослые, и дети.

- Картина получилось диаметром до 50 метров. На создание произведения ушло по 90 литров желтой и красной краски, - сообщила пиар-менеджера Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова Юлия Шестакова.

Как отметил председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, найдена и воплощена еще одна хорошая идея коллективного и семейного творчества, которая продемонстрировала гордость за земляка Ершова, а также любовь горожан к знаменитой сказке, которые с энтузиазмом нарисовали символ дальнейшего благоденствия Ишима.

- Теперь на каток горожане будут приходить с еще большей радостью, - отметила директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева. Она поблагодарила участников мероприятия, службы и спонсоров.

В честь юбилея знаменитой сказки в городе пройдут также традиционные региональные конкурсы детского творчества: «Сказочная карусель», «Сказка в ладошках», Международная литературная премия за произведения для детей и юношества и «Безруковский форпост» в селе Ершово и многие другие мероприятия.