Правда или фейк: в соцсетях Тюмени появилось фото мужчины-"мамонтенка"

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-14T09:31:58+03:00

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Фотография лежащего мужчины на пенопласте по середине большой лужи у знака "парковка для инвалидов" появилась накануне поздно вечером в социальных сетях Тюмени. Непонятно, то ли человек пьян и уснул, то ли ему плохо и он замерзает.

Под снимком автор разместил песню из известного фильма "Титаник". К слову, фотография появилась сразу в нескольких пабликах города и даже на паблике Кемерово! Больше всего пост вызвал внимание подписчиков паблика "ЧС Тюмень". К утру его посмотрели более 30 тысяч человек. Подавляющее большинство восприняли фото как шутку и начали оставлять ироничные комментарии.

Очень многие назвали бедолагу "мамонтенком". Кто-то написал, что это продолжение фильма про "Титаник", кто-то отметил, что человек так "уплыл от проблем". Есть также "жилищные" комментарии: "Узнал цены на квартиры, решил лучше так"; "Съехал от родителей".

Но не все поняли шутку.

- Почему я не разделяю всеобщего смеха и "восторга", - задалась вопросом Ольга М. и ее поддержали более 30 человек.

Возмутила реакция горожан и Ингу М.

- Людииии, вы люди или кто? Быстрее сфотографировать и выложить в интернет... А помочь человеку не судьба? Пусть замерзает, - недоумевает тюменка.

- Кошмар. А помочь нельзя? Сразу фоткать, - добавила Наталья К.

Горожанок успокоили, сообщив, что это, скорее всего, стеб.

- Я, конечно, не утверждаю, но слишком он чистый, для уставшего человека. Прям так аккуратненько лёг, чтоб не намочится и не замараться. Возможно и хайп, как говорят, - отметила Светлана К.

Согласна со Светланой и Анастасия К.

- Вы что реально думаете, что человек оказался там случайно? Что он замерз и ему плохо? Это же стеб. Люди ищут разные способы хайпа, - пояснила она.

- Ему помочь надо, он сейчас почки там отморозит, - высказал сочувствие Виталий П.

- Виталий, ему на пенопласте теплее, чем вам на остановке, да и температура явно не минус, - возразил Дмитрий Ф.

Еще один горожанин сообщил, что видел, как снимают этот кадр.

- С мужчиной все в порядке, он уже встал, - пояснил он.

Однако есть и те, кого снимок навел на очень грустные мысли.

- Страшно, как не люди, - отметила Наталья К.

- Наталья, не то слово, я один живу, и мне бывает реально страшно, что случись и помощи нету, - поддержал ее Юрий Ч.

Обсуждение снимка продолжается. Но уже есть те, кто сообщил, что это старое фото, сделанное не в январе, а гораздо раньше.