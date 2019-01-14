Тюменский ледолаз двумя медалями открыл выступления на Кубке мира

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-14T08:09:04+03:00

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Тюменский ледолаз Николай Кузовлев выиграл две медали первого этапа Кубка мира в Южной Корее. Вертикальные старты состоялись 12 и 13 января. В итоге у Николая серебро в дисциплине "скорость" и золото в "трудности".

- Особенно я очень рад золоту, - отметил спортсмен.

Сейчас ледолаза ждут этапы в Китае Швейцарии, Италии, Франции. Соревнования пройдут, как говорит Николай, в режиме нон-стоп.

В начале января тюменец участвовал в Чемпионате России. Это самый значимый и отечественный старт сезона 2018-2019 года. В трудности спортсмен также был сильнейшим.

- После этого старта, в дисциплине "трудность", я стал 7-кратным Чемпионом России! - отметил Николай.

В декабре Кузовлев победил в "трудности" на первом в истории Чемпионате Мира по Ледолазанию в комбинированной дисциплине. Он был единственный, кто прошел трассу до конца.

Напомним, в конкурсе "Спортивная элита Тюменской области 2018" Николай Кузовлев стал лауреатом в номинации "Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр". Сейчас он является трехкратным чемпионом мира по ледолазанию.