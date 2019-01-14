2019-01-14T07:34:37+03:00
Спорт

Сильнейшие сноубордисты России устроят в Тюмени «Битву на Туре»

На берегу построят искусственную горнолыжную трассу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сильнейшие сноубордисты России устроят в Тюмени «Битву на Туре». Фото Союза экстремальных видов спортаСильнейшие сноубордисты России устроят в Тюмени «Битву на Туре». Фото Союза экстремальных видов спорта
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«Битву на Туре» вновь устроят сильнейшие сноубордисты России. Ежегодный фестиваль на городской набережной Тюмени состоится 23 февраля, в рамках которого пройдет этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг-эйр». В город приедут победители всероссийских и международных соревнований, участники Олимпийских игр и члены сборной России.

Спортивный праздник традиционно обещает стать зрелищным как для взрослых, так и для детей.

- «Битва на Туре» пройдёт в третий раз на искусственно созданной конструкции, имитирующей горнолыжную трассу, сообщили организаторы фестиваля - «Союз экстремальных видов спорта». Соревнования пройдут при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города. С 2018 года соревнования получили статус Этапа Кубка России и были признаны одними из лучших в стране по уровню организации.

Перепад высот трассы около 30 метров, а ее протяженность 100 метров. Для строительства трассы используется более 20 тонн металлоконструкций. Данная конструкция не имеет аналогов, как правило соревнования в России проводятся на горнолыжных склонах.

Дисциплина «Биг-эйр» – одна из самых зрелищных не только в сноубординге, но и среди всех экстремальных видов спорта. Во время соревнований сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете сложные трюки. Сноубордисты будут разгоняться от улицы Республики и пролетать над двумя уровнями городской набережной. Длинна пролета составит около 15 метров.

Кроме экстрим-шоу зрителей ждет фуд-корт, теплые палатки и интерактивные площадки для детей и взрослых.

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