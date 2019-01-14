СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-14T07:05:30+03:00

Тюменец выиграл бронзу на Кубке Мира по лыжным гонкам. Фото Федерации лыжных гонок России

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Тюменец Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль на Кубке Мира ФИС по лыжным гонкам в Дрездене. Спортсмены накануне, 13 января, состязались в командном спринте свободным стилем. Глеб вышел на старт с нижегородцем Артемом Мальцевым.

Победила команда Норвегии в составе Ерика Вальнеса и Синдре Скара, второе место у второй команды Норвегии в составе Паала Голберга и Ерика Брандсдаля. Еще одна российская каманда в составе Андрея Краснова (Санкт-Петербург) и Александра Терентьева (Архангельская область/НАО) стала пятой, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Среди женщин победила команда Швеции в составе Стины Нильсон и Майи Дальквист, второе место у второй команды Швеции в составе Иды Ингемарсдоттер и Йонны Сюндлинг, третье место у команды Норвегии в составе Ейди Мари и Майкен Касперсен Фаллы. Российская команда в составе Татьяны Алешиной и Натальи Матвеевой из-за досадного падения финишировала десятой.