2019-01-14T06:15:05+03:00
Спорт

Александр Моор поздравил российских биатлонистов с золотыми медалями на Кубке мира в Германии

За сборную России бежали два тюменца
Маргарита КАЛИНКИНА
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Александр Моор поздравил российских биатлонистов с золотыми медалями на Кубке мира в Германии. Фото СБРАлександр Моор поздравил российских биатлонистов с золотыми медалями на Кубке мира в Германии. Фото СБР
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил российских биатлонистов с победой на Кубке мира. И мужская, и женская сборные выиграли золотые медали в эстафете, которая прошла накануне, 13 января, в Германии. За россиян бежали два тюменца Александр Логинов и Евгений Гараничев.

- Для российского биатлона 2019 год начался с ярких побед на Кубке мира. В немецком Оберхофе женская сборная России завоевала золотые награды в эстафетной гонке. А через несколько часов снова финиш с российским флагом, уже в мужской эстафете. Исторические победы! Последний раз Россия выигрывала две эстафеты 13 лет назад, - отметил Александр Моор. - Среди золотых медалистов Александр Логинов и Евгений Гараничев, спортсмены, выступающие за Тюменскую область. А до этого Александр победил ещё и в спринте! Молодцы и ребята, и девушки! Ни погода, ни соперники не смогли им помешать! От души поздравляю нашу сборную и желаю удачи в следующем этапе!

К поздравлениям главы региона присоединились несколько тюменев. В социальных сетях под постом Александра Моора они тоже выразили свою радость и восторг спортсменами, поблагодарив их за отличный подарок к Новому году.

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