2019-01-13T21:53:27+03:00
Происшествия

Потоп на улице Ямской Тюмени уже начали устранять

Река к утру должна исчезнуть [ФОТО, ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Потоп на улице Ямской Тюмени уже начали устранятьПотоп на улице Ямской Тюмени уже начали устранятьФото: Анна Горлач
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Коммунальщики Тюмени начали устранять реку, которая разлилась на улице Ямская. Огромная течь залила проезжую часть длиной в несколько кварталов от дома № 104. Но в компании "Тюмень Водоканал" надеются, что к утру дорога будет в нормальном состоянии и люди смогут выехать на работу.

- Порыв произошел на магистральном водоводе диамотром 400 мм. Причина пока не ясна. Сейчас вода перекрыта. На месте работают три бригады. Одна из них занимается откачкой воды, другие две - переключением домов на другие ветки, - сообщил "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь "Тюмень Водоканала" Иван Камельских. - Задача - к утру обеспечить жителей района водоснабжением. Если не получится, будет организован подвоз воды.

Коммунальщики обещают, что к утру ни воды, ни льда не будет Фото: Анна Горлач

Коммунальщики обещают, что к утру ни воды, ни льда не будетФото: Анна Горлач

Напомним, порыв произошел около 10 часов вечера, вода под напором вырвалась из под земли и стремительно понеслась вниз, в сторону реки. На считанные минуты улица превратилась в реку, затопив минимум два квартала. Перейти проезжую часть пешеходам было невозможно. Люди волновались, что ночью вода застынет и улица превратится в сплошной каток.

Январский потоп в Тюмени.Анна Горлач

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