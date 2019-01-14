У тюменского малыша дома взорвался игрушечный робот

СЕГОДНЯ 06:35 2019-01-14T06:35:54+03:00

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Взорвался робот. Житель Тюмени рассказал случай, который произошел у него дома. Неожиданно для всех новая игрушка разлетелась на мелкие кусочки.

- На неделе купил сыну в FP робота на батарейках. То ли батарейка сдетонировала, то ли робот заставил это сделать, но вот, что с ним вчера стало, - написал в соцсетях мужчина и приложил фотографии кусков сломанного робота. Тюменец не стал сообщать свои имя и фамилию, но пообещал отправиться в магазин и разобраться, почему такие игрушки продают.

- Можно только представить, что бы было со здоровьем ребенка, если бы на тот момент он таскал эту игрушку! Аж страшно стало, - добавил возмущенный отец.

Батарейка, которую достали из взорвавшегося робота. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com

Случай очень взволновал многих тюменцев. Пост прочитали порядка 20 тысяч человек, 67 из них оставили свои комментарии. Многие горожане считают, что дешевые товары - гарантированно некачественные.

- Не надо покупать батарейки в "Фикспрайсе", не было бы такого. А с продавцами разбираться не стоит, это не они виноваты, а вы. Батарейки для игрушек надо покупать подороже, если не хотите, чтобы ещё такое произошло, - посоветовала одна из тюменок Алёна В.

Но есть и такие, кто убежден, что магазин должен нести ответственность за товар, который выкладывает на полки.

- Что значит автор виноват, что покупает батарейки и игрушки дешёвые? Магазин и виноват, что закупает некачественный товар. В Америке бы ещё и отсудили хорошие деньги за испорченное настроение! - выссказала свое мнение Алена И.

Еще одна тюменка сообщила, что у них в доме есть такой же робот.

- У нас такой же робот, все нормально уже несколько месяцев. Может вам просто не повезло? - предположила Ирина К.

Многие отмечают, что все дело в некачественных батарейках и взорваться они могли в любой игружке. Но столько же человек сообщили, что часто пользуются батарейками этой же фирмы и у них все в порядке.

Только один горожанин попросил автора поста сообщить, чем закончится поход в магазин с взорвавшейся игрушкой.