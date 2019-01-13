СЕГОДНЯ 20:06 2019-01-13T20:30:53+03:00

Дорога на Доме Обороны в Тюмени превратилась в реку Фото: Анна Горлач

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В районе Дома Обороны в Тюмени образовался большой потоп. На улице Ямской у дома 104 прорвало водопровод.

Вода уже полностью затопила проезжую часть, так, что автомобили вынуждены ехать по гигантской луже. Перейти дорогу в районе автобусной остановки "Турана" невозможно, пешеходам приходится иди примерно квартал "выше по течению", чтобы обойти лужу. Ниже, перекресток Ямская-Толстого (следующий квартал), уже тоже затоплен.

Вода стремительно прибывает и уже напоминает рекуФото: Анна Горлач

- Вода стремительно прибывает и очень быстро течет в сторону реки, неся с собой лед и снег. Сейчас лужа примерно по щиколотку, в зимней обуви никто не решается в нее наступать, - сообщила очевидица происшествия Анна Г. - Если за ночь все замерзнет, то получится огромный каток. Как завтра на работу ехать по такой дороге?

Пока никаких ремонтных бригад в этом районе не видно. Вероятно, порыв случился совсем недавно. Редакция "Комсомольской правды" выясняет причины происшествия и, на каком трубопроводе произошла авария.

Люди переживают, что вода ночью застынет и дорога превратится в катокФото: Анна Горлач

В социальных сетях горожане сообщают, что похожий потом произошел в Зареке на презде Заречный.