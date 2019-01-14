Погода 14 января в Тюмени: штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-14T04:42:48+03:00

Погода 14 января в Тюмени: ветрено и снежно Фото: Ольга Крыльцова

Потепление придет с метелью и сильным ветром

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В понедельник, 14 января, в Тюменскую область придет потепление, усилится ветер и начнется снегопад. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Под действие неблагоприятных погодных явлений попадают 21 муниципальный район и все пять городов области.

Синоптики предупреждают о возможной метели и гололеде. Южный и юго-западный ветер будет 6-11 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха днем составит -3 -8 градусов.

В Тюмени потеплеет до 0 градусов, небольшой снегопад начнется ночью и днем усилится. Ветер до 5-10 м/с, к вечеру стихнет до 3-7 м/с.

В Тобольске небольшой снегопад тоже будет идти с ночи и к вечеру усилится. Температура воздуха -2, ветер 4-10 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске обильный снегопад начнется уже с обеда. Температура воздуха составит -2 -3 градуса, ветер 5-10 м/с.

В Ишиме пасмурно, но без осадков, на улице будет -5 и ветер 6-12 м/с.

14 января в России и странах ближнего зарубежья отмечают Старый Новый год. Это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления с Юлианского календаря на Григорианский календарь.

14 января также является профессиональным праздником для трубопроводных войск России, а провославный мир в этот день отмечают Обрезание Господне, которое было совершено на восьмой день после рождения Иисуса Христа.