2019-01-13T18:20:35+03:00
Общество

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 18 м/с
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждениеВ Тюменской области объявлено штормовое предупреждениеФото: Татьяна Коркина
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На юге Тюменской области завтра, 14 января, в отдельных районах ожидается метель и гололёд. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области со ссылкой на Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет дуть юго-западный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Под действие неблагоприятных погодных явлений попадают 21 муниципальных районов и 5 городских округов. В частности, города: Тюмень, Тобольск, Ишим и Ялуторовск, Заводоуковский, Голышмановский, Тюменский, Нижнетавдинский, Ялуторовский, Исетский, Упороский, Омутинский, Юргинский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Ишимский, Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокински, Ярковский, Тобольский, Вагайский и Уватский районы.

В ГУ МЧС по Тюменской области в период непогоды рекомендуют жителям ограничить проведение работ на высоте и открытом воздухе, одеваться по погоде, соблюдать меры пожарной безопасности, а автомобилистам – заложить в машину минимальные средства спасения, иметь заряженный телефон и соблюдать дистанцию и скоростной режим вождения.

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