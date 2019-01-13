2019-01-13T18:35:49+03:00
Общество

Космос станет основной темой регионального этапа фестиваля «РобоФест Тюмень-2019»

Мероприятие стартует 25 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Космос станет основной темой регионального этапа фестиваля «РобоФест Тюмень-2019»Космос станет основной темой регионального этапа фестиваля «РобоФест Тюмень-2019»Фото: pixabay.com
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В Тюмени 25 января стартует региональный этап робототехнического фестиваля среди школьников «РобоФест Тюмень-2019». Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», участники представят на суд жюри разработки по шести направлениям: «Шорт-трек», «РобоКарусель», HELLO, ROBOT! LEGO, HELLO, ROBOT! OPEN, FRО9+ (FLL) и FRО6+ (JR FLL).

Основная тема фестиваля – космос. Например, в состязании FRО6+ (JR FLL) ребята не только презентуют своего робота, но и отправят его в необычное путешествие на Луну. Победители этапа примут участие в финале Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2019», который пройдет в Москве в марте 2019. Все желающие поучаствовать в соревнованиях могут отправить свои заявки в срок до 20 января.

Напомним, организатором областного этапа выступил Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и прототипирования, созданный на базе Колледжа цифровых и педагогических технологий при поддержке регионального департамента образования и науки.

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