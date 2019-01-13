Тюменская областная ассоциация организаторов отдыха поделилась планами на 2019 год

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-13T17:10:35+03:00

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Созданная 15 лет назад, Тюменская областная ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» определилась с мероприятиями на 2019 год. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, сегодня ассоциация объединяет более трёх десятков организаций региона, Крыма и ХМАО-Югры.

В прошлом году участники ассоциации обеспечили организованный отдых и оздоровление более чем 28-ми тысячам детей. Более 10 тыс. тюменцев купили путёвки для ребят на условиях софинансирования, на отдыхе побывало порядка 5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 700 детей-сирот. Специалисты делают всё, чтобы юным тюменцам пребывание в загородных лагерях запомнилось и принесло пользу здоровью и физическому развитию.

На 2019 год намечены такие мероприятия, как Спартакиада среди оздоровительных учреждений, Межлагерный турнир по интеллектуальным играм, детско-юношеский фестиваль авторской песни «Попутного ветра» и ежегодная премия «Золотой Нафаня» для одарённых детей региона, которые участвуют в сменах загородных лагерей и центров.

Кроме того, планируются профессиональные конкурсы среди вожатых и педагогов, которые работают в отрасли отдыха и оздоровления.