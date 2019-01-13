На тюменской ферме за коровами будут следить онлайн

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-13T15:11:17+03:00

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На крупнейшем в Сибири молочно-товарном комплексе «Дамате» запустили новую систему мониторинга стада на комплексе в Тюменской области. Как сообщает «Тюменская линия», эта система объединила в одной программе все существующие на рынке наработки и дополнена функцией определения местоположения животного в режиме онлайн.

Как отметил исполнительный директор «Тюменских молочных ферм» Андрей Зайцев, положительный эффект от запуска новой системы в условиях крупного молочно-товарного комплекса сложно переоценить.

- Инновационный подход позволяет осуществлять эффективное круглосуточное управление крупным поголовьем скота и оперативно реагировать на отклонения. А у зоотехнической и ветеринарной служб комплекса появилась возможность заблаговременно выявлять заболевания и проводить своевременное лечение, сократив до минимума использование лекарственных препаратов, - отметил он.

Как работает эта система? Тёлкам случного возраста на ухо одевают интеллектуальную ушную бирку. За счёт совершаемых животным движений и встроенной микросхеме, работники фермы могут получать информацию о состоянии животного в режиме реального времени. При помощи антенн бирка передаёт информацию на локальный сервер, установленный на ферме. Этот сервер анализирует данные и посылает предупреждения, которые отражаются на компьютере, планшете или на смартфоне сотрудника. Актуальное местоположение животного отражается на цифровой схеме коровника.