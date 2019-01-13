Тюменские аграрии готовятся к посевной

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-13T14:19:22+03:00

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Тюменские аграрии уже начали заботиться о том, чтобы посевная кампания весной 2019 года прошла успешно. Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на начальника отдела растениеводства департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Ларису Реутских, сейчас ведётся подготовка и накопление в необходимых объёмах материально-технических ресурсов и формирование качественного семенного фонда.

Самый большой уровень кондиционности семенного фонда – в хозяйствах Заводоуковского городского округа, Тюменского и Сладковского районов. Чтобы обновить и поменять сорта семян, а также улучшить их характеристики, проводятся обменные операции между сельскохозяйственными производителями и семеноводческими предприятиями. Для этого хозяйства готовы реализовать 73,6 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

Отметим, что в этом году аграрии планируют возделывать сельскохозяйственные культуры на площади 1 055, 1 тыс. га. Большую часть посевных угодий займут зерновые и зернобобовые культуры, кормовые культуры, картофель и овощи открытого грунта.