2019-01-13T12:23:21+03:00
Экономика

В Тюменской области растёт объём сельскохозяйственного производства

За первый 9 месяцев 2018 года он составил 43,3 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области растёт объём сельскохозяйственного производстваВ Тюменской области растёт объём сельскохозяйственного производстваФото: pixabay.com
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В период «январь – сентябрь» 2018 года объём сельскохозяйственного производства составил 43,3 млн рублей. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, производство мяса выросло на 3,4% (до 100,2 тыс. тонн в живом весе), молока – на 4,8% (до 463,8 тыс. тонн), яиц – на 0,1% (до 1 млрд 269 млн штук).

Также в регионе в минувшем году стартовали новые и продолжили реализацию долгосрочные инвестпроекты с общим объемом инвестиций более 20 млрд руб. Реализация некоторых проектов близятся к завершению, их открытие намечено на первую половину 2019 года.

В частности, упоровская агрофирма «КРиММ» откроет завод по переработке картофеля на 30 тыс. тонн с хранилищем на 16 тыс. тонн. В селе Петелино готовится выйти на полную мощность молочно-товарный комплекс, в с. Плеханово Ярковского района построена молочно-товарная ферма на 1,8 тыс. коров агрофирмы «Междуречье».

Напомним, в сельхозпроизводстве Тюменской области сегодня работают более 22 тыс. человек. Насчитывается более 1 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и более 170 тыс. ЛПХ.

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