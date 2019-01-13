Деревня Паренкина Тюменского района превратилась в «Городом мастеров»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-13T11:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители деревни Паренкина Тюменского района (Мальковское муниципальное образование) называют свою деревню «Городом мастеров», так как там живут талантливые и творческие люди. Например, мужчины сами построили деревянную горку, чтобы детишки по выходным и на каникулах могли собираться вместе, кататься, общаться и играть. Мамы «Города мастеров» пекут имбирные пряники для детей, приготовили вкусный чай и выпечку.

Во время новогодних праздников жители организовали для детей катание на хасках в упряжке, на пони и на лошадях. Также на горку приезжали Дед Мороз со Снегурочкой. В один из дней местные жители слепили из снега огромного поросёнка, который «поселился» на площадке возое горки.

-Вот так весело и дружно живем мы, жители д. Паренкина Мальковского МО - как одна большая семья!, - поделилась впечатлениями участница строительства Евгения Бурейко.