СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-13T10:16:52+03:00

В 2019 году в Тюменской области готовятся к внедрению «реабилитационные центры на дому» Фото: Татьяна Коркина

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На базе тюменского Детского психоневрологического дома-интерната в 2018 году организован кабинет функциональной диагностики эпилепсии. Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, это стало возможным в рамках реализации проекта «Жизнь в ясном сознании» и при поддержке депутата Тюменской областной думы Альберта Суфианова.

В России установка оборудования для проведения исследований в этом кабинете проведена впервые. Обследование пациента в этом кабинете можно продолжать и в онлайн-режиме, вне палаты мониторинга. Благодаря проекту, повысится доступность специализированной медицинской помощи в диагностике эпилепсии, чтобы в дальнейшем прогнозировать заболевания и выбирать тактику лечения воспитанникам интерната и жителям региона.

В 2019 году запланирован второй этап реализации проекта – открытие кабинета рутинной электроэнцефалографии, оборудованного второй системой для нейрофизических исследований. Также готовятся к внедрению «реабилитационные центры на дому», которые направлены на помощь людям, перенёсшим инсульт, инфаркт, травмы и другие острые состояния.