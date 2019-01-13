Ишимский музей им. Петра Ершова раскрыл тайны о выставках в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-13T09:18:22+03:00

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В начале 2019 года в Ишимском музее им. Петра Ершова пройдёт несколько интересных выставок. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу музейного комплекса, в конце января в музее «Городская управа» откроется экспозиция «Магия театра и кино». В рамка мероприятия пройдёт официальное открытие киноклуба, на которой приедут представители киноклуба ТГИИК. На его базе десять лет проводится международный фестиваль документального кино «КинЗа».

1 февраля в музее Ершова стартует выставка «Бабий кут», где посетителям представят работы в техниках старинного русского рукоделия и предметы быта тех лет. Кроме того, здесь же откроется персональная выставка художника Георгия Соломатина.

Весной в «Арт-галерее» откроются ещё две выставки – «Четыре стихии», где будут представлены рисунки нефтью, и «Художники Грузии». Обе выставки предоставлены ишимскому музею из частной коллекции директора музея Тюменского драматического театра Надежды Васьковой.

Также в Ишимском музейном комплексе продолжают свою работу выставки «Ишимская палитра», «От Ишима до Амура валенки - предмет гламура», фотовыставка «Памяти Александра Ефремова-2018» и «Неизвестный Ершов».