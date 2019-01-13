2019-01-13T08:08:42+03:00
Общество

Школьники Тюменского района станут участниками областной олимпиады

Свои знания проверят сорок умников
Светлана БОРИСОВА
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Школьники Тюменского района станут участниками областной олимпиадыШкольники Тюменского района станут участниками областной олимпиадыФото: Татьяна Коркина
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В регионе проходит Всероссийская олимпиада школьников. Его участниками стали и 40 учеников из школ Тюменского района. Ребята проверяют знания по двадцати четырем общеобразовательным предметам, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

С каждым годом количество участников от «Столичного» растёт. Так, например, в этом учебном году в муниципальном этапе приняли участие более тысячи учащихся разных школ муниципалитета. Из них 40 теперь в региональном этапе. Для сравнения - в прошлом 2017-2018 учебном году в региональном этапе выступали всего 30 школьников.

Отметим, что по итогам прошлого года победителями и призерами олимпиады стали пять юных жителей района. Напомним, победители и призёры заключительного Всероссийского этапа олимпиады школьников могут без экзаменов поступить в любой вуз страны и «автоматом» получить 100 баллов на ЕГЭ по профилю олимпиады.

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