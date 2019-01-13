2019-01-13T07:34:26+03:00
Здоровье

Тюменская область сохраняет и развивает традиции отечественной психиатрии

Регион отметили на Всероссийском конкурсе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область сохраняет и развивает традиции отечественной психиатрииТюменская область сохраняет и развивает традиции отечественной психиатрииФото: Татьяна Коркина
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Жюри XI Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» высоко оценили работу тюменских специалистов на торжественной церемонии, которая состоялась перед Новым годом. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в конкурсе приняли участи 36 учреждений из 21 российского региона.

Регион, который добился самых заметных результатов в области психиатрии, получает приз «Золотая бабочка», который символизирует душу и бессмертие. Лучшее учреждение России, работающее в сфере психического здоровья, получает приз «Малая Золотая бабочка».

В номинации «Лучший регион – 2018» главным победителем стала Тюменская область (главный психиатр – Евгений Родяшин») за сохранение и развитие традиций отечественной психиатрии. В последнее время в Областной клинической психиатрической больнице проводятся многочисленные реабилитационные мероприятия для пациентов, которые страдают психическими расстройствами, а также профилактической работе с тюменцами.

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