СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-12T18:15:44+03:00

ГИБДД и «Родительский патруль» следят за безопасностью тюменцев в местах зимнего отдыха Фото: Татьяна Коркина

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Сотрудники областной Госавтоинспекции и «Родительский патруль» проводят профилактические мероприятия в местах зимнего отдыха. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в 2018 году всего было проведено более 500 мероприятий, которые направлены на обеспечение дорожной безопасности детей.

В Омутинском районе, например, родители-активисты проводят разъяснительную работу с детьми у снежных горок, объясняя им опасность подвижных игр у дороги. В Тюменском районе контролируется соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, проверяя наличие детских автокресел и правильность их установки.

В Ишиме «Родительские патрули» проводят рейды у пешеходных переходов, напоминая школьникам, как правильно переходить проезжую часть.