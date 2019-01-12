2019-01-12T18:15:44+03:00
Общество

ГИБДД и «Родительский патруль» следят за безопасностью тюменцев в местах зимнего отдыха

Работа проводится колоссальная
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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ГИБДД и «Родительский патруль» следят за безопасностью тюменцев в местах зимнего отдыхаГИБДД и «Родительский патруль» следят за безопасностью тюменцев в местах зимнего отдыхаФото: Татьяна Коркина
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Сотрудники областной Госавтоинспекции и «Родительский патруль» проводят профилактические мероприятия в местах зимнего отдыха. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в 2018 году всего было проведено более 500 мероприятий, которые направлены на обеспечение дорожной безопасности детей.

В Омутинском районе, например, родители-активисты проводят разъяснительную работу с детьми у снежных горок, объясняя им опасность подвижных игр у дороги. В Тюменском районе контролируется соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, проверяя наличие детских автокресел и правильность их установки.

В Ишиме «Родительские патрули» проводят рейды у пешеходных переходов, напоминая школьникам, как правильно переходить проезжую часть.

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