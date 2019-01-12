2019-01-12T20:09:11+03:00
Спорт

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу видит профессиональный рост у тобольских спортсменов

Их мастерство с каждым годом растёт
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу видит профессиональный рост у тобольских спортсменовЧемпион мира по бразильскому джиу-джитсу видит профессиональный рост у тобольских спортсменовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Порядка двадцати тоболяков смогли повысить свой уровень спортивной подготовки по бразильскому джиу-джитсу благодаря трёхдневным сборам, который провёл чемпион мира Делсиу Перейра. Как сообщает «Тюменская область сегодня», тренер старается к каждой паре найти свой подход и показывает, как эффективно произвести охваты и другие приёмы. Говорит Делсиу на английском языке, с ним всегда находится переводчик Ольга Алексеева.

Как отметил тобольский тренер по джиу-джитсу Игорь Митрощенков, Делсиу – находка для тобольских спортсменов и для него самого. Благо, уже семь лет чемпион мира перебрался в Финляндию. Сам Игорь тренирует группы спортсменов (и детей, и взрослых) и развивает родственные джиу-джитсу виды спорта.

По мнению Делсиу, у тобольских спортсменов с каждым годом растёт мастерство, поэтому он в каждый свой приезд проводит аттестацию. Сибирский мороз бразильца не пугает, более того, через каждые полгода он видит перемены к лучшему в Тобольске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД и «Родительский патруль» следят за безопасностью тюменцев в местах зимнего отдыха
Тюменская молодёжь получит полезные навыки на тюменских медиа-площадках
Более сотни «моржей» примут участие в Тюменском крещенском турнире
В Тюмени завтра пройдёт вторая комикс-читка
Реализация проекта по строительству котельной повысит эффективность «Тюменского бройлера»
Тюменская благотворительная ярмарка поможет собрать средства для детей из дома-интерната
Главы муниципалитетов Тюменского района отчитаются перед земляками
Тюменский абсолютно барабанный оркестр сыграет бразильскую самбу на вещах со свалки
На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло очередное смертельное ДТП
Тюменцев приглашают поговорить о сюрреализме
В Тюменском районе мужчина проломил собутыльнику череп, ударив о дверной косяк
В Тюменской области пьяный посетитель кафе сломал челюсть молодому парню
Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!» обучает тюменок профилактике рака молочной железы
В Тюменской области отец угрожал зарубить дочь топором
В сети появилась короткометражка о выставке работ тюменского слепого фотографа
Погода в Тюмени 12 января: местами пройдёт небольшой снег
Тюменца, угробившего в аварии свою знакомую, отправили в колонию
Грабитель пекарни набросился на продавца с пакетом с продуктами
В Тюмень вернулась «Битва оркестров»