Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу видит профессиональный рост у тобольских спортсменов

СЕГОДНЯ 20:09 2019-01-12T20:09:11+03:00

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Порядка двадцати тоболяков смогли повысить свой уровень спортивной подготовки по бразильскому джиу-джитсу благодаря трёхдневным сборам, который провёл чемпион мира Делсиу Перейра. Как сообщает «Тюменская область сегодня», тренер старается к каждой паре найти свой подход и показывает, как эффективно произвести охваты и другие приёмы. Говорит Делсиу на английском языке, с ним всегда находится переводчик Ольга Алексеева.

Как отметил тобольский тренер по джиу-джитсу Игорь Митрощенков, Делсиу – находка для тобольских спортсменов и для него самого. Благо, уже семь лет чемпион мира перебрался в Финляндию. Сам Игорь тренирует группы спортсменов (и детей, и взрослых) и развивает родственные джиу-джитсу виды спорта.

По мнению Делсиу, у тобольских спортсменов с каждым годом растёт мастерство, поэтому он в каждый свой приезд проводит аттестацию. Сибирский мороз бразильца не пугает, более того, через каждые полгода он видит перемены к лучшему в Тобольске.