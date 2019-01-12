2019-01-12T16:21:11+03:00
Общество

Тюменская молодёжь получит полезные навыки на тюменских медиа-площадках

В областной столице стартует новый уникальный проект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Мой порталФото: Мой портал
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Для тюменской молодёжи действует уникальный проект, позволяющий им бесплатно пройти стажировку и получить опыт по нескольким направлениям. Как сообщает «Мой портал», все желающие смогут работать с целой командой специалистов.

На этой страничке любой молодой житель города сможет познакомиться с интересными людьми, получить полезные навыки, практику и продвижение на тюменских медиа-площадках. Наиболее целеустремлённые могут научиться видеомонтажу, секретами печатной, радио- и тележурналистики.

Участники проекта прослушают познавательные лекции и мастер-классы с приглашёнными спикерами, а затем пройдут практические задания. Молодые тюменцы, которые захотят попробовать свои силы, могут поработать в поле и на студии.

Познакомиться с работами участников 2018 года можно тут.

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