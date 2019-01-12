2019-01-12T15:16:22+03:00
Спорт

Более сотни «моржей» примут участие в Тюменском крещенском турнире

Мероприятие пройдёт 20 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более сотни «моржей» примут участие в Тюменском крещенском турниреБолее сотни «моржей» примут участие в Тюменском крещенском турниреФото: pixabay.com
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Более ста «моржей» из УрФо примут участие в Тюменском крещенском турнире, который пройдёт 20 января на пруду Студенческом. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на руководителя клуба зимнего плавания и закаливания «Кристалл», организатора турнира Сергея Сидорова, в этот день пройдёт XXV Крещенский турнир или VIII Открытый народный фестиваль.

По его словам, когда-то турнир начинался на Туре, а открытый фестиваль пройдёт на пруду Студенческом.

- Программа насыщенная: заплывы у девушек на 25 метров кролем и брасом, у мужчин дистанция – 50 метров. Гвоздь нашего фестиваля – это эстафеты. Сначала скоростная – 4 на 25. Одна девушка и три мужчины. Следующая эстафета на длительность нахождения в ледяной воде. Три участника от команды будут плавать поочередно столько, сколько захотят. В прошлом году 50 минут команда наплавала, - рассказал он.

В турнире примут участие «моржи» из Заводоуковска, Тюмени, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Каменск-Уральска и Кургана. Причём самому старшему из них – далеко за 70 лет, а младшему – пять лет. Чтобы «моржи» не замёрзли, для них подготовлены две бани. Также проследят и за температурой воды, которая должна быть не ниже +1…+2 градусов.

Участие в турнире бесплатное, все расходы на себя взяли организаторы. Победителей заплывов ждут грамоты и медали.

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