2019-01-12T14:18:48+03:00
Звезды

В Тюмени завтра пройдёт вторая комикс-читка

Мероприятие организует лавка комиксов Space Cow
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/spacecowcomicsФото: https://vk.com/spacecowcomics
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В тюменском книжном магазине «Никто не спит» завтра, 13 января, в 17.30 пройдёт вторая комикс-читка, которую организует лавка комиксов Space Cow. Как сообщает портал «Вслух.ру», создатели этой лавки активно продвигают в Тюмени культуру комиксов, выпускают сборники местных авторов и проводят фестивали.

По словам комиксиста Георгия Елаева, впервые формат читки комиксов опробовали в Тюмени 30 декабря 2018 года. Он отметил, что сюда приходят ребята, которые читают комиксы при помощи проектора и аудиооборудования.

- Они могут прочитать комикс вслух и сделать из рисованной истории целый перворманс, - рассказал он. – В прошлый раз пришло очень много людей, я даже не ожидал! Наша каморка в ШПИ оказалась забита полностью.

В первой комикс-читке приняли участие тюменские художники: Алексей Абрамов, Кристина Ефремова, Алексей Жуликов, Мария Фоот и Мария Бражникова. На вторую читку заявляться специально не нужно. Можно просто прийти и рассказать аудитории свою рисованную историю.

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