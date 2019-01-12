Реализация проекта по строительству котельной повысит эффективность «Тюменского бройлера»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-12T13:07:09+03:00

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Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер», правительство Тюменской области и администрация Тюменского района реализует новый совместный проект по строительству новой котельной.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, «Тюменский бройлер» является ресурсоснабжающей организацией крупного посёлка, что совершенно не отвечает профилю сельхозпредприятия.

- Мы достигли взаимопонимания как с администрацией Тюменского района и региональным правительством, что у Каскары должна быть своя локальная котельная, а у птицефабрики своя.

Учитывая рост цен на энергоносители, это очень важный проект для птицефабрики. Он уже разработан и готов к реализации, - отметила она.

Оксана Величко выразила мнение, что реализация проекта повысит эффективность предприятия. Мощности котельной, которая есть у птицефабрики, лишние для предприятия, и от этого вида деятельности компания несёт убытки. Учитывая развитие инвестпроекта, которая подразумевает строительство ещё трёх птичников, экономия энергоресурсов выйдет на первый план.