Реализация проекта по строительству котельной повысит эффективность «Тюменского бройлера»
Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер», правительство Тюменской области и администрация Тюменского района реализует новый совместный проект по строительству новой котельной.
По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, «Тюменский бройлер» является ресурсоснабжающей организацией крупного посёлка, что совершенно не отвечает профилю сельхозпредприятия.
- Мы достигли взаимопонимания как с администрацией Тюменского района и региональным правительством, что у Каскары должна быть своя локальная котельная, а у птицефабрики своя.
Учитывая рост цен на энергоносители, это очень важный проект для птицефабрики. Он уже разработан и готов к реализации, - отметила она.
Оксана Величко выразила мнение, что реализация проекта повысит эффективность предприятия. Мощности котельной, которая есть у птицефабрики, лишние для предприятия, и от этого вида деятельности компания несёт убытки. Учитывая развитие инвестпроекта, которая подразумевает строительство ещё трёх птичников, экономия энергоресурсов выйдет на первый план.