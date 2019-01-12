2019-01-12T12:08:37+03:00
Общество

Тюменская благотворительная ярмарка поможет собрать средства для детей из дома-интерната

Мероприятие пройдёт 13 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская благотворительная ярмарка поможет собрать средства для детей из дома-интернатаТюменская благотворительная ярмарка поможет собрать средства для детей из дома-интернатаФото: pixabay.com
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В тюменском ТД «Дом обуви» (ул. Республики, 146, цокольный этаж) завтра, 13 января, с 12 до 19 часов состоится благотворительная ярмарка, на которой можно купить изделия ручной работы от местных мастеров. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на волонтёров проекта «Клубок надежды», все участники могут не только купить необычные вещи, но и весело провести время. Организаторы обещают подарки, конкурсы и угощения.

Главной целью ярмарки является сбор средств для покупки материалов, необходимых для проведения мастер-классов, встреч с детьми, покупки подарков на дни рождения детей из психоневрологического дома-интернете.

Мероприятие пройдёт в открытом режиме, все мастера смогут прийти на ярмарку со своими работами. Подробности можно узнать в группе волонтёрского проекта во «ВКонтакте».

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