Тюменская благотворительная ярмарка поможет собрать средства для детей из дома-интерната

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-12T12:08:37+03:00

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В тюменском ТД «Дом обуви» (ул. Республики, 146, цокольный этаж) завтра, 13 января, с 12 до 19 часов состоится благотворительная ярмарка, на которой можно купить изделия ручной работы от местных мастеров. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на волонтёров проекта «Клубок надежды», все участники могут не только купить необычные вещи, но и весело провести время. Организаторы обещают подарки, конкурсы и угощения.

Главной целью ярмарки является сбор средств для покупки материалов, необходимых для проведения мастер-классов, встреч с детьми, покупки подарков на дни рождения детей из психоневрологического дома-интернете.

Мероприятие пройдёт в открытом режиме, все мастера смогут прийти на ярмарку со своими работами. Подробности можно узнать в группе волонтёрского проекта во «ВКонтакте».