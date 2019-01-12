2019-01-12T11:20:50+03:00
Общество

Главы муниципалитетов Тюменского района отчитаются перед земляками

В начале года пройдут отчётные собрания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Главы муниципалитетов Тюменского района отчитаются перед землякамиГлавы муниципалитетов Тюменского района отчитаются перед землякамиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Руководители муниципальных образований по традиции отчитаются перед гражданами о работе в 2018 году. Отчётные собрания проходят в начале года и вызывают большой ажиотаж среди местных жителей. В общей сложности таких собраний будет 25, в каждом из 23 муниципальных образований района, а также в с. Яр Ембаевского Муниципального округа и в с. Луговом Кулаковского МО.

Чтобы было удобно жителям, все собрания начинаются в 18 часов и проходят в зданиях местных ДК или школах. В 17 часов начинается консультативная работа с гражданами, которую проводят специалисты структур районной администрации. Как показывает практика, выездной приём позволяет снимать многие проблемные вопросы.

Главы муниципалитетов информируют земляков о проблемных ситуациях, о работе в социальной сфере сельских поселений, инвестиционной деятельности, в сфере ЖКХ и в строительстве. Также они делятся планами на новый год, поднимают вопросы безопасности и родительской ответственности.

Впервые в 2019 году на каждом собрании выступит и представитель Областной больницы №19. Жители района получат ответы на все интересующие вопросы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени завтра пройдёт вторая комикс-читка
Реализация проекта по строительству котельной повысит эффективность «Тюменского бройлера»
Тюменская благотворительная ярмарка поможет собрать средства для детей из дома-интерната
Тюменский абсолютно барабанный оркестр сыграет бразильскую самбу на вещах со свалки
На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло очередное смертельное ДТП
Тюменцев приглашают поговорить о сюрреализме
В Тюменском районе мужчина проломил собутыльнику череп, ударив о дверной косяк
В Тюменской области пьяный посетитель кафе сломал челюсть молодому парню
Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!» обучает тюменок профилактике рака молочной железы
В Тюменской области отец угрожал зарубить дочь топором
В сети появилась короткометражка о выставке работ тюменского слепого фотографа
Погода в Тюмени 12 января: местами пройдёт небольшой снег
Тюменца, угробившего в аварии свою знакомую, отправили в колонию
Грабитель пекарни набросился на продавца с пакетом с продуктами
В Тюмень вернулась «Битва оркестров»