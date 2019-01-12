Главы муниципалитетов Тюменского района отчитаются перед земляками

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-12T11:20:50+03:00

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Руководители муниципальных образований по традиции отчитаются перед гражданами о работе в 2018 году. Отчётные собрания проходят в начале года и вызывают большой ажиотаж среди местных жителей. В общей сложности таких собраний будет 25, в каждом из 23 муниципальных образований района, а также в с. Яр Ембаевского Муниципального округа и в с. Луговом Кулаковского МО.

Чтобы было удобно жителям, все собрания начинаются в 18 часов и проходят в зданиях местных ДК или школах. В 17 часов начинается консультативная работа с гражданами, которую проводят специалисты структур районной администрации. Как показывает практика, выездной приём позволяет снимать многие проблемные вопросы.

Главы муниципалитетов информируют земляков о проблемных ситуациях, о работе в социальной сфере сельских поселений, инвестиционной деятельности, в сфере ЖКХ и в строительстве. Также они делятся планами на новый год, поднимают вопросы безопасности и родительской ответственности.

Впервые в 2019 году на каждом собрании выступит и представитель Областной больницы №19. Жители района получат ответы на все интересующие вопросы.