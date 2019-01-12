Тюменский абсолютно барабанный оркестр сыграет бразильскую самбу на вещах со свалки

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-12T10:08:12+03:00

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На первом этаже тюменского ТРЦ «Кристалл» завтра, 13 января, в 16 часов Тюменский абсолютно барабанный оркестр сыграет бразильскую самбу на мусоре. Как сообщает «Мой портал», в качестве инструментов коллектив использует всякий хлам, найденный на свалках – бутылки, жестяные банки, трубы, бочки и железные тарелки.

Музыканты ТАБО вдохновились успехом британской шоу-группы Stomp, визитной карточкой которой станет номер с мусорными баками, поставленный в 1983 году. По словам руководителя ТАБО Анастасии Угрюмовой, барабанщики решили объединить актуальную тему сбора мусора с музыкой и обратить внимание людей на то, как можно использовать ненужные вещи.

Тюменский абсолютно барабанный оркестр существует с 2014 года. Он выступал на многих региональных фестивалях, а его участниками являются выходцы из школы этнических барабанов «Полиритмия».