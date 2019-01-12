На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло очередное смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-12T09:57:38+03:00

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В Уватском районе вчера, 11 января, около 23 вечера, на 525 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло очередное смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, автомобиль «Тойота» выехал на встречку и столкнулся с большегрузом «МАН».

От сильного удара у грузовика оторвалось переднее колесо и въехало в автомобиль «Фольксваген», ехавший по встречке. В ДТП погибла 21-летняя сургутянка, пассажирка «Тойоты». 34-летний водитель иномарки с тяжёлой травмой головы, переломом плеча и травмой живота доставлен в больницу города Салым.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. ДТП произошло в сухую погоду, температура воздуха была -34 градуса.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что в условиях низких температур надо внимательно относиться к выбору скоростного режима и избегать резких и опасных манёвров на трассе.