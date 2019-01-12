Тюменцев приглашают поговорить о сюрреализме

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-12T09:16:08+03:00

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В конце января в областной столице пройдет юбилейная международная лекция – завтрак CreativeMornings. В этот раз темой встречи станет сюрреализм. Гости поговорят об аллюзиях и несочетаемых вещах и предметах, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Предложить спикера могут сами горожане, организаторы открыты к сотрудничеству. Его можно порекомендовать в комментариях поста по ссылке. Вход на лекцию свободный, но необходима предварительная регистрация на сервисе TMN-ID.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. На таких встречах тюменцы обсудили уже 19 различных тем, слушателями стали более 1000 человек.