В Тюменском районе мужчина проломил собутыльнику череп, ударив о дверной косяк

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-12T08:51:59+03:00

Подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы

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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть МО МВД России «Тюменский» поступило сообщение от сотрудников медучреждения с. Борки. Они рассказали, что в больницу доставлен мужчина с переломом основания свода черепа.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что в одном из местных домов произошёл конфликт между двумя пьяными знакомыми. Во время ссоры подозреваемый ударил в лицо 41-летнего потерпевшего, схватил его за голову и ударил о дверной косяк. Мужчина задержан, он дал признательные показания.

Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы.