В Тюменской области пьяный посетитель кафе сломал челюсть молодому парню

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-12T08:45:07+03:00

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию Юргинского района поступило от сотрудников медучреждения о том, что к ним за помощью обратился 27-летний молодой человек с переломом челюсти. Полицейский установил, что ночью перед происшествием житель Юргинского провёл в местном кафе.

Когда молодой человек вышел из заведения, к нему подошёл пьяный мужчина и начал предъявлять претензии по поводу его поведения в кафе. Затем началась словесная перепалка, а после – драка. Пострадавшего госпитализировали.

Теперь подозреваемому избрана мера пресечения обязательства о явке.