Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!» обучает тюменок профилактике рака молочной железы

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-12T08:15:32+03:00

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«Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» одержала победу во втором конкурсе 2018 года грантов Президента РФ. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ТРОО представила проект социального всеобуча «НЕТ раку груди!». В общей сложности, на конкурс грантов были заявлены порядка 10 тысяч проектов со всей России. В число победителей вошли 2022 НКО, которым выделят на реализацию из проектов 4,7 млрд рублей.

Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!» направлен на обучение женских групп населения профилактике рака молочной железы. Дело в том, что злокачественные образования – вторая основная причина смертности в России. В структуре онкозаболеваний женщин рак молочной железы занимает 1-е место (22,5%).

Онкослужба Тюменской области сообщает, что в январе-июне 2018 года из 300 женщин, у которых зарегистрировано заболевание, на учёт с I стадией взято 35%. По мнению активистов ассоциации, грант президента даст уникальную возможность для активных и неравнодушных людей помочь другим.

Для общества проект тюменской сестринской ассоциации – далеко не первый важный проект. С прошлого года она проводит акцию и по профилактике гипертонии. За первые 11 месяцев она охватила более 100 тысяч человек.