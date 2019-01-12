В Тюменской области отец угрожал зарубить дочь топором

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-12T08:04:07+03:00

В Тюменской области отец замахнулся на дочь топором и угрожал убийством Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть МО МВД «Тюменский» поступило сообщение от дочери мужчины, жительницы посёлка Винзили. Женщина сообщила, что отец угрожает ей убийством. Приехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, который был пьян. Конфликт между родственниками завязался на бытовой почте: подозреваемый схватил топор и замахнулся на дочь. Женщина испугалась, покинула дом и сообщила о случившемся правоохранителям.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.