2019-01-12T08:04:07+03:00
Происшествия

В Тюменской области отец угрожал зарубить дочь топором

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области отец замахнулся на дочь топором и угрожал убийствомВ Тюменской области отец замахнулся на дочь топором и угрожал убийствомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть МО МВД «Тюменский» поступило сообщение от дочери мужчины, жительницы посёлка Винзили. Женщина сообщила, что отец угрожает ей убийством. Приехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, который был пьян. Конфликт между родственниками завязался на бытовой почте: подозреваемый схватил топор и замахнулся на дочь. Женщина испугалась, покинула дом и сообщила о случившемся правоохранителям.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24