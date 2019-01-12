В сети появилась короткометражка о выставке работ тюменского слепого фотографа

СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-12T07:39:34+03:00

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В Интернете появилась короткометражка Татьяны Огрызко и Юрия Быбина (команды грантового конкурса «Моя идея») о выставке фотографа, который никогда не видел своих работ. Лента рассказывает об истории создании фотовыставки «Просто жить», представленной тюменцам в ноябре 2018 года. Авторы отмечают, что хотели показать историю создания выставки, которая привлекла большое внимание со стороны общества и заставила задуматься о жизни.

По словам организатора проекта Софии Гинсбург, идея зародилась, когда ученица фотошколы показала работы своего слепого деда Николая Мерюгина.

- Мы пытались передать идею того, чтобы просто быть живым человеком, несмотря на обстоятельства, продолжать чувствовать и наслаждаться каждым днем, - отметила она.

Николай снимал всё происходящее на аналоговый аппарат, а процесс выстраивал на слух. Ранее он учился на физико-математическом факультете, поэтому знал фокусное расстояние и ориентировался, на сколько объект удалён в пространстве. Преподаватель аналоговой фотографии Никита Куратов отметил, что первоначально думали, что человек борется со сложностями. Однако выяснилось, что он просто не ставил перед собой преград.

Напомним, проект «Выставка работ и фильм-инсталляция о слепом фотографе «Просто жить» выиграл грант в конкурсе «Моя идея» в размере 94 тысяч рублей.