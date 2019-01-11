Тюменца, угробившего в аварии свою знакомую, отправили в колонию
В Тюмени отправлен в колонию водитель, который лишенный прав, пьяным сел за руль и совершил смертельное ДТП.
Трагедия произошла вечером 7 ноября 2018 года. 28-летний тюменец поругался с женой и на своей машине уехал в ночной клуб. Там он пил спиртное со своей 21-летней знакомой и около двух часов ночи засобирался домой. Его знакомая не смогла отговорить мужчину не задиться за руль и поехала с ним.
На улице Пермякова тюменец не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик Volvo с полуприцепом. От удара легковой автомобиль отбросило на мачту уличного освещения. В итоге пассажирка погибла на месте. У нее остался ребенок, 2017 года рождения. Самого водителя на «скорой» доставили в больницу.
Обвиняемый не сразу, но признал свою вину в смертельной аварии. Ленинский районный суд назначил ему 3 года 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима и на 3 года лишил садиться за руль.
Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу бабушки погибшей 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, сообщили в прокуратуре Тюмени.