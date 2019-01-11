2019-01-11T15:49:20+03:00
Происшествия

Грабитель пекарни набросился на продавца с пакетом с продуктами

Злоумышленника с деньгами поймали очевидцы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени перед судом предстанет 43-летний грабитель пекарни. Он ударил продавца по голове пакетом с продуктами и вытащил из кассы 16 тысяч рублей.

Наглец пытался убежать, но его задержали очевидцы. Они услышали крики продавца и поймали мужчину на улице.

Они забрали у него украденное и вернули обратно в магазин, а преступника передали в руки правоохранителей, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как оказалось, мужчина уже был судим и пояснил, что работать не хочет, а деньги нужны. Сейчас тюменец арестован, на него заведено уголовное дело.

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