2019-01-11T15:03:49+03:00
Звезды

В Тюмень вернулась «Битва оркестров»

В музыкальном состязании примут участие два коллектива
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмень вернулась «Битва оркестров». Фото griven-russia.comВ Тюмень вернулась «Битва оркестров». Фото griven-russia.com
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«Битва оркестров» возвращается в Тюмень. Музыкальный поединок «Битва оркестров на бис» состоится 30 января во Дворце культуры «Нефтяник». Оркестры города начнут поединок в 19 часов. Шоу-проект, получивший лавину восторженных отзывов, решено повторить.

Прозвучат классические композиции и произведения современных исполнителей и групп, таких как The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Beyonce и др. Музыканты уже готовятся к творческому состязанию.

На сцену выйдут Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина.

Напомним, первый батл оркестров был открытием фестиваля «Осенняя рапсодия» и вызвал бурю эмоций у горожан.

-Такого концерта я еще не видела. Столько творческих композиций прозвучало, что просто захватывало дух. Современные композиции в таком исполнении были услышаны нами впервые. Мероприятие подобного формата достойно всероссийского уровня, это должны услышать все, – поделилась впечатлениями одна из зрительниц концерта.

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