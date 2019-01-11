Тюменцев просят помочь найти пропавшего 46-летнего Алексея Банникова

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-11T14:40:37+03:00

Особая примета мужчина - нет мизинца на левой руке

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Жителей Тюменской области просят помочь найти без вести пропавшего 46-летнего Алексея Банникова. Он 1 октября 2018 года ушел из своего дома в деревне Сысоева Абатского района и до настоящего времени не вернулся.

Сейчас его поисками занимаются сотрудники Ишимского межрайонного следственного отдела УСКР по Тюменской области.

Алексей Федорович был одет в спортивный костюм темно-синего цвета и темную куртку.

Приметы Банникова А.Ф.: на вид 45-50 лет, рост около 165-175 см, худощавого телосложения, лицо круглой формы, волосы русые короткие, на левой руке отсутствует мизинец.

Всем, кто может что-либо сообщить о мужчине или обстоятельствах его исчезновения, просят, обращаться в Ишимский межрайонный следственный отдел по адресу: город Ишим, улица 8 Марта, д. 25, либо звонить по телефону: 8 (34556) 5-10-66, 41-3-15.