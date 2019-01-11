СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-11T13:51:19+03:00

Ударил по голове и забрал всю выручку: в Тюмени задержали грабителя бара Фото: Ольга Крыльцова

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Ограбление бара в Тюмени предотвратили полицейские. Один из сотрудников питейного заведения сумел позвонить в дежурную часть и сообщить о налетчике. По указанному адресу сразу выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы и злоумышленика задержали по горячим следам, а всю выручку вернули заведению.

Выяснилось, что мужчина ночью выпивал спиртные напики в этом заведении, при этом он знал, что денег у него нет, но все время делал заказы. В какой-то момент его пригласили к себе друзья и он решил поехать с презентом.

Посетитель подошел к продавцу-кассиру и потребовал бутылку спиртного и все деньги из кассы. Когда девушка отказалась это делать, он ударил ее кулаком по голове и сам достал всю выручку. Сотрудник бара, ставший свидетелем, сразу вызвал полицию.

Злоумышленником оказался безработный 31-летний гражданин ближнего зарубежья. На него заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 161 УК РФ «Попытка грабежа». Теперь налетчику грозит до 7 лет лишения свободы.