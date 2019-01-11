В Тюменской области поймали голодного вора

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-11T13:04:26+03:00

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В селе Армизонское Тюменской области задержали голодного вора. Мужчина проник в один из домов и пытался утащить продукты из холодильника. Ему пришлось убежать с пустыми руками, так как хозяйка услышала шум и проснулась.

Женщина сообщила о преступлении в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее судимый за кражи 19-летний местный житель во всем признался и пояснил, что был голоден. Они нигде не работает и решил добыть еду таким способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.